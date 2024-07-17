Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место игрока, который мог бы сыграть лучше»

"Я думаю, что у Португалии был огромный шанс пройти до последних раундов турнира, но они не смогли этого сделать, потому что он [Роналду] настойчиво требовал выпускать его.

Очевидно, он делал это потому, что хотел быть игроком, который забивает на многих турнирах подряд. Думать только о себе, играя на турнире в его возрасте, — я думаю, это довольно плохо", — сказал бывший футболист сборной Германии в интервью TopOffshoreSportsBooks.

Дело не в его менталитете, но в первую очередь нужно думать о команде. Я могу сказать одно: они были лучшими игроками мира в течение последних 20 лет, но если бы Месси был в таком состоянии, что больше не мог бы помогать команде, он бы точно не настаивал на том, чтобы его выпускали.