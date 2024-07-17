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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место игрока, который мог бы сыграть лучше»

Португальцы завершили выступления на чемпионате Европы, уступив Франции на стадии четвертьфинала (0:0, пен. 3:5).

"Я думаю, что у Португалии был огромный шанс пройти до последних раундов турнира, но они не смогли этого сделать, потому что он [Роналду] настойчиво требовал выпускать его.

Очевидно, он делал это потому, что хотел быть игроком, который забивает на многих турнирах подряд. Думать только о себе, играя на турнире в его возрасте, — я думаю, это довольно плохо", — сказал бывший футболист сборной Германии в интервью TopOffshoreSportsBooks.

Дело не в его менталитете, но в первую очередь нужно думать о команде. Я могу сказать одно: они были лучшими игроками мира в течение последних 20 лет, но если бы Месси был в таком состоянии, что больше не мог бы помогать команде, он бы точно не настаивал на том, чтобы его выпускали.

Он сказал бы тренеру: «Знаешь что, я не думаю, что смогу играть весь матч. Выпусти другой состав. Если я понадоблюсь на последние 20−30 минут, когда другие игроки устанут, я, возможно, смогу сотворить немного магии». Но он ни за что не занял бы место игрока, который мог бы сыграть намного лучше", — добавил Хаманн.

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