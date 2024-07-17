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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Капитан «Красной Армии» Майстренко хотел бы познакомиться с Мавроди: «Загадочная личность. Еще хотел бы пообщаться с Роналду и Месси»

Мавроди известен как создатель «МММ». Он умер в марте 2018 года.

Капитан «Красной Армии» Майстренко хотел бы познакомиться с Мавроди: «Загадочная личность. Еще хотел бы пообщаться с Роналду и Месси» | Источник: Sports.Ru

— С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?

— С Сергеем Мавроди. Это очень загадочная и нераскрытая до конца личность. Еще хотел бы пообщаться с гуру футбола — Роналду или Месси. У меня бы состоялся с каждым из них большой диалог, поэтому мне сложно выделить конкретный вопрос. Если бы они отвечали мне честно, как другу, то я бы хотел узнать их секреты — о подготовке и не только, — сказал Олег Майстренко.

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