Журова о Миранчуке в США: «Овечкина, возглавляющего Putin Team, не выгоняют из Америки. Переход наших спортсменов показывает двойные стандарты США, а не то, что ребята — предатели»

Его же за это не выгоняют из Америки. Наоборот, переход наших спортсменов показывает двойные стандарты Америки, а не то, что наши ребята — предатели.
Мы демонстрируем, что спорт вне политики, а они живут двойными стандартами. И иногда демонстративно им это надо показывать, что когда дело касается денег, то у них и страна, и флаг, и человек хороший, а как только коммерции нет, то включаются политика.
Я считаю, что трансфер Миранчука — это такая же демонстрация, как приход наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука показывает, что у Америки двойные стандарты", — заявила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Журова.