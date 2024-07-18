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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Журова о Миранчуке в США: «Овечкина, возглавляющего Putin Team, не выгоняют из Америки. Переход наших спортсменов показывает двойные стандарты США, а не то, что ребята — предатели»

"Мы же не спрашиваем про целесообразность игры наших ребят в НХЛ, в частности того же Овечкина, который Putin Team возглавляет.
Журова о Миранчуке в США: «Овечкина, возглавляющего Putin Team, же не выгоняют из Америки. Переход наших спортсменов показывает двойные стандарты США, а не то, что ребята — предатели» | Источник: Sports.Ru

Его же за это не выгоняют из Америки. Наоборот, переход наших спортсменов показывает двойные стандарты Америки, а не то, что наши ребята — предатели.

Мы демонстрируем, что спорт вне политики, а они живут двойными стандартами. И иногда демонстративно им это надо показывать, что когда дело касается денег, то у них и страна, и флаг, и человек хороший, а как только коммерции нет, то включаются политика.

Я считаю, что трансфер Миранчука — это такая же демонстрация, как приход наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука показывает, что у Америки двойные стандарты", — заявила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Журова.

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