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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры»

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: "Играют за Францию, но все родом из Анголы.

Вице-президент Аргентины поддержала сборную после кричалки о Франции: «Ни одна колониальная страна не запугает нас за правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры» | Источник: Sports.Ru

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”. Виде празднования выложил хавбек “Челси” Энцо Фернандес, быстро прервавший трансляцию.

"Аргентина — суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. Но мы не собираемся терпеть, когда так поступают с нами.

Аргентина была создана потом и мужеством индейцев, европейцев, креолов и чернокожих, таких как Ремедиос дель Валле (афро-аргентинская последовательница лагеря (аналог дочери полка), ставшая солдатом в аргентинской войне за независимость — Sports), сержант Кабрал (участник борьбы за независимость, герой Битвы при Сан-Лоренцо — Sports) и Бернардо де Монтеагудо (политический активист и революционер, принимавший участие в освободительной борьбе в Аргентине и Южной Америке — Sports).

Ни одна колониальная страна не запугает нас за кричалку или за то, что мы говорим правду, которую они не хотят признавать. Хватит изображать возмущение, лицемеры.

Энцо, я поддерживаю тебя. Месси, спасибо тебе за все! Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!" — заявила Виктория Вильярруэль.

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины ?

«Расизм в дикой форме». В «Челси» полыхает из-за аргентинской кричалки.

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