Месси в ортопедическом сапожке посетил матч «Интер Майами» — «Торонто»

Предполагается, что он пропустит как минимум два матча МЛС.

«Интер Майми» предоставил нападающему, оставшемуся этим летом без отпуска, несколько выходных. Тем не менее он посетил матч с «Торонто», в котором его команда одержала победу со счетом 3:1.