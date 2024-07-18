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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси в ортопедическом сапожке посетил матч «Интер Майами» — «Торонто»

Ранее в американском клубе сообщили, что у игрока выявлена травма связок голеностопа. Он получил ее в финальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии (1:0).

Месси в ортопедическом сапожке посетил матч «Интер Майами» — «Торонто» | Источник: Sports.Ru

Предполагается, что он пропустит как минимум два матча МЛС.

«Интер Майми» предоставил нападающему, оставшемуся этим летом без отпуска, несколько выходных. Тем не менее он посетил матч с «Торонто», в котором его команда одержала победу со счетом 3:1.

Фото: TyC Sports.

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