Отец Энцо о кричалке аргентинцев: «Европейцу трудно понять наш футбольный фольклор. В 2014-м Германия относилась к нам как к невеждам, в 2018-м Франция насмехалась над Месси из-за его роста»

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, дополнительное время), игроки «альбиселесте» спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”. Виде празднования выложил хавбек “Челси” Энцо Фернандес, быстро прервавший трансляцию.
"Я знаю своего сына. Он не такой. Европейцу трудно понять наш футбольный фольклор. Он вел прямую трансляцию в неподходящий момент, он даже не понимал, что именно он поет.
В 2014 году, когда Германия обыграла нас, они изображали походку гаучо и относились к нам как к невеждам. В 2018 году Франция насмехалась над Месси из-за его роста. Мы никогда не выступали открыто и не заявляли, что подвергаемся дискриминации", — сказал Рауль Фернандес.
Де Поль о кричалке аргентинцев: «Никто глубоко не вникает в смысл, это своеобразная шутка. Если кому-то из партнеров Энцо по “Челси” это не по душе, можно позвонить ему, а не идти в соцсети».
Льорис о кричалках аргентинцев: «Это серьезная атака на народ Франции. Эйфория — не оправдание, победители являются примером, особенно для детей».
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