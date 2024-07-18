Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брейдаблик
Тиквеш
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сараево
Актобе
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
перерыв
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
20:30
Ислочь
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:00
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Шериф
П 4:5
Футбол. Еврокубки
19:00
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
19:00
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18:00
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
17:30
Лапи
Висла Кр
Все события
21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Черчесов о конфликтах: «Их не бывает. Есть задачи, если игрок их не понимает, я же не с ним конфликтую — это он конфликтует с профессиональным футболом»

— Успех Дзюбы, например, 2018−2019 годов, плотно связан с вами. Вы сейчас поддерживаете контакт?

Черчесов о конфликтах: «Их не бывает. Есть задачи, если игрок их не понимает, я же не с ним конфликтую — это он конфликтует с профессиональным футболом» | Источник: Sports.Ru

— Поддерживаем, но он не связан со мной, он связан с ним.

— В смысле?

— Моя задача — только вот эту прыть, которая у него есть сейчас, правильно направить. Ну я не мог за него бегать, я не мог за него мотивировать, я не мог за него головой там, пенальти забить, еще что-то. Моя задача — правильно его ценить в данной ситуации. Год его в сборной не было. А все остальное может вам сам рассказать.

— Ну вы все равно его вызвали. Не было конфликта, наверное, какого-то открытого, но…

— Как бы это странно вам ни покажется — конфликтов не бывает. Я серьезно говорю. Ну, а что мне конфликтовать?

Есть задача, есть сборная, есть клуб, есть свои задачи. Если тот или иной футболист эти задачи не понимает, ну, я же не с ним конфликтую — это он конфликтует с профессиональным футболом.

Это был тот случай, когда человек чуть-чуть, по той или иной причине… Еще раз повторяю: вот вызовите его и спросите, пожалуйста, как было, что было, как мы тогда расстались, о чем.

Он был в сборной не потому, что я его больше полюбил или он выше ростом стал, а потому, что он проявлял свои качества, и он был готов играть в сборной. Ну, тогда не был готов играть, по той или иной причине. Ну, если человек не готов, значит, его нет. Если он готов, значит, you’re welcome, становись в строй, а там уже конкурентная среда, решим, что есть. Ну, дай бог, что он… Причем я его знаю с 18 лет, по-моему, — сказал бывший главный тренер сборной России в эфире YouTube-канала «Рашен Football».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Лошади связали ноги. Скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион»
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь