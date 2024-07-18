Черчесов о конфликтах: «Их не бывает. Есть задачи, если игрок их не понимает, я же не с ним конфликтую — это он конфликтует с профессиональным футболом» | Источник: Sports.Ru

— Поддерживаем, но он не связан со мной, он связан с ним.

— В смысле?

— Моя задача — только вот эту прыть, которая у него есть сейчас, правильно направить. Ну я не мог за него бегать, я не мог за него мотивировать, я не мог за него головой там, пенальти забить, еще что-то. Моя задача — правильно его ценить в данной ситуации. Год его в сборной не было. А все остальное может вам сам рассказать.

— Ну вы все равно его вызвали. Не было конфликта, наверное, какого-то открытого, но…

— Как бы это странно вам ни покажется — конфликтов не бывает. Я серьезно говорю. Ну, а что мне конфликтовать?

Есть задача, есть сборная, есть клуб, есть свои задачи. Если тот или иной футболист эти задачи не понимает, ну, я же не с ним конфликтую — это он конфликтует с профессиональным футболом.

Это был тот случай, когда человек чуть-чуть, по той или иной причине… Еще раз повторяю: вот вызовите его и спросите, пожалуйста, как было, что было, как мы тогда расстались, о чем.

Он был в сборной не потому, что я его больше полюбил или он выше ростом стал, а потому, что он проявлял свои качества, и он был готов играть в сборной. Ну, тогда не был готов играть, по той или иной причине. Ну, если человек не готов, значит, его нет. Если он готов, значит, you’re welcome, становись в строй, а там уже конкурентная среда, решим, что есть. Ну, дай бог, что он… Причем я его знаю с 18 лет, по-моему, — сказал бывший главный тренер сборной России в эфире YouTube-канала «Рашен Football».