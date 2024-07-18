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23:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Яшина признали лучшим вратарем всех времен

FourFourTwo опубликовал список из 32 лучший вратарей всех времен.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Лучшим издание признало советского вратаря Льва Яшина. «Он был уникальным, лучшим русским футболистом всех времен и неподражаемым вратарем мирового класса», — говорится в материале.

На втором месте рейтинга расположился чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Мануэль Нойер. Замкнул тройку лучших англичанин Гордон Бэнкс, победитель ЧМ-1966.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в число самых влиятельных футболистов в истории (49-е место). Также советский спортсмен
вошел в список лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу (16-е место).

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Яшин является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).

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