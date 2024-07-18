Яшина признали лучшим вратарем всех времен

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Лучшим издание признало советского вратаря Льва Яшина. «Он был уникальным, лучшим русским футболистом всех времен и неподражаемым вратарем мирового класса», — говорится в материале.

На втором месте рейтинга расположился чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Мануэль Нойер. Замкнул тройку лучших англичанин Гордон Бэнкс, победитель ЧМ-1966.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в число самых влиятельных футболистов в истории (49-е место). Также советский спортсмен

вошел в список лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу (16-е место).