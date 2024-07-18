Де Поль о травме Месси в финале Кубка Америки: «На экране стадиона показали, что он плачет. Мы подумали: “Ради него”. Невозможно не любить Лео»

«Когда Лео был заменен, не знаю, думали ли мы, что нам конец. Но произошло кое-что мощное: на экране стадиона показали, что он плачет. Люди кричали, и мы это видели. Тогда мы подумали: “Ради него”.

Оставалось не так много времени, мы были уставшими, и план на игру стал второстепенен. И мне кажется, что все получилось благодаря ему. Он передает остальным какие-то очень здоровые чувства, ощущение абсолютного спокойствия. Невозможно его не любить", — сказал полузащитник в интервью Миге Гранадосу.