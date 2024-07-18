Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Брейдаблик
Тиквеш
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сараево
Актобе
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
20:30
Ислочь
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
20:00
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Шериф
П 4:5
Футбол. Еврокубки
19:00
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
19:00
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18:00
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
17:30
Лапи
Висла Кр
Все события
23:12 (мск), источник: Sports.Ru

Де Поль о травме Месси в финале Кубка Америки: «На экране стадиона показали, что он плачет. Мы подумали: “Ради него”. Невозможно не любить Лео»

Капитан аргентинской команды не смог доиграть финальный матч Кубка Америки против Колумбии (1:0) из-за повреждения.

«Когда Лео был заменен, не знаю, думали ли мы, что нам конец. Но произошло кое-что мощное: на экране стадиона показали, что он плачет. Люди кричали, и мы это видели. Тогда мы подумали: “Ради него”.

Оставалось не так много времени, мы были уставшими, и план на игру стал второстепенен. И мне кажется, что все получилось благодаря ему. Он передает остальным какие-то очень здоровые чувства, ощущение абсолютного спокойствия. Невозможно его не любить", — сказал полузащитник в интервью Миге Гранадосу.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Лошади связали ноги. Скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион»
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь