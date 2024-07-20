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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Чикаго Файр» предоставит болельщикам бонусы, если Месси не сыграет за «Интер Майами» против их команды

31 августа «Чикаго Файр» сыграет против «Интер Майами» в домашнем матче чемпионата МЛС.

«Чикаго Файр» предоставит болельщикам бонусы, если Месси не сыграет за «Интер Майами» против их команды | Источник: Sports.Ru

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси, выступая за Аргентину, не доиграл до конца финальный матч Кубка Америки против Колумбии.

В «Чикаго Файр» заявили, что сделают дополнительные бонусы для болельщиков, если аргентинец не сможет сыграть против их команды.

Клуб сообщил, что сделает скидку в 250 долларов на сезонный абонемент в 2025 году для тех, кто приобретет билет на матч с этого момента и до 31 августа.

Или же клуб сделает скидку в 100 долларов на абонемент за покупку одного и более билетов на домашний матч против «Интер Майами» в 2025 году.

Тем, кто уже взял билеты на предстоящий матч с «Интер Майами», предложат получить два бесплатных билета на матч 19 октября против «Нэшвилла».

«Клуб с нетерпением ждет возможности заполнить стадион болельщиками, чтобы поддержать родную команду, но признает, что игрок калибра Лионеля Месси всегда помогает привлечь больше зрителей и новых поклонников к прекрасной игре», — говорится в заявлении клуба.

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