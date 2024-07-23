Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана — разные стили»

Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду и Ибрагимовича — разные стили» | Источник: Sports.Ru

— Я нормально отношусь к футболистам.

— Вы считаете их пусси-боями (сленговое название, которое употребляется в оскорбительном значении: мужчина, не имеющий твердого характера и эмоционального стержня — Спортс).

— Да кто тебе сказал? У них другой вид спорта. То, что они падают и корчатся, мне это тоже не нравится.

Но у каждого своя роль в футболе. Посмотри на Месси, Неймара, Роналду и на Ибрагимовича. Разные стили, все разное, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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