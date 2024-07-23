Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Буде-Глимт
РФШ
Футбол. Еврокубки
18:30
Паневежис
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Балкани
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Дифферданж
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Маккаби
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:00
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
22:00
Виртус
Флора
Все события
12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана — разные стили»

— Почему хоккеисты не воспринимают и с издевкой относятся к футболистам?
Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду и Ибрагимовича — разные стили» | Источник: Sports.Ru

— Я нормально отношусь к футболистам.

— Вы считаете их пусси-боями (сленговое название, которое употребляется в оскорбительном значении: мужчина, не имеющий твердого характера и эмоционального стержня — Спортс).

— Да кто тебе сказал? У них другой вид спорта. То, что они падают и корчатся, мне это тоже не нравится.

Но у каждого своя роль в футболе. Посмотри на Месси, Неймара, Роналду и на Ибрагимовича. Разные стили, все разное, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз».

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».

Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом».

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Давка-82. Тайная трагедия СССР
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь