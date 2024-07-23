Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана — разные стили»

— Я нормально отношусь к футболистам.
— Вы считаете их пусси-боями (сленговое название, которое употребляется в оскорбительном значении: мужчина, не имеющий твердого характера и эмоционального стержня — Спортс).
— Да кто тебе сказал? У них другой вид спорта. То, что они падают и корчатся, мне это тоже не нравится.
Но у каждого своя роль в футболе. Посмотри на Месси, Неймара, Роналду и на Ибрагимовича. Разные стили, все разное, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз».
Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».
Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом».