Менеджер «Интер Майами» о Месси: «Влияние заметно во всем — обороты, результаты, аудитория. Шанс быть с величайшим футболистом всех времен привлекает других игроков»
Аргентинец перешел в МЛС в 2023 году.
Аргентинец перешел в МЛС в 2023 году.
— В чем был секрет того, что Месси выбрал именно вас?
— Лео мог выбрать кого угодно. Мы постарались соединить все вместе, чтобы наше предложение было привлекательно для него и его семьи. Его приход принес нам только хорошее, а не только победы.
— Насколько заметно влияние Месси?
— Оно заметно во всем, есть «до» и «после» в плане оборота, результатов, аудитории. Шанс быть в одной раздевалке с величайшим игроком всех времен привлекает других игроков.
— А МЛС в целом тоже выигрывает?
— Да, благодаря великим игрокам МЛС появилась на карте. Многие люди знают о МЛС, потому что в ней играет Месси, а значит, у лиги есть возможность использовать все то внимание, которое привлекают Лео, Бускетс, Альба и Суарес.
Точно так же, как когда в Лос-Анджелес приезжал Бекхэм, потом Ибрагимович или Вилья… Когда приезжают великие игроки, это возможность.
И мы говорим о величайшем из них. Лига может воспользоваться этим, чтобы повысить уровень конкуренции, — сказал президент «Интер Майами» по спортивным операциям Хавьер Асенси.