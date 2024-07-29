Менеджер «Интер Майами» о Месси: «Влияние заметно во всем — обороты, результаты, аудитория. Шанс быть с величайшим футболистом всех времен привлекает других игроков» | Источник: Sports.Ru

— В чем был секрет того, что Месси выбрал именно вас?

— Лео мог выбрать кого угодно. Мы постарались соединить все вместе, чтобы наше предложение было привлекательно для него и его семьи. Его приход принес нам только хорошее, а не только победы.

— Насколько заметно влияние Месси?

— Оно заметно во всем, есть «до» и «после» в плане оборота, результатов, аудитории. Шанс быть в одной раздевалке с величайшим игроком всех времен привлекает других игроков.

— А МЛС в целом тоже выигрывает?

— Да, благодаря великим игрокам МЛС появилась на карте. Многие люди знают о МЛС, потому что в ней играет Месси, а значит, у лиги есть возможность использовать все то внимание, которое привлекают Лео, Бускетс, Альба и Суарес.

Точно так же, как когда в Лос-Анджелес приезжал Бекхэм, потом Ибрагимович или Вилья… Когда приезжают великие игроки, это возможность.