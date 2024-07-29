Экс-хавбек Бразилии Ассунсао о лучших исполнителях штрафных: «Марселиньо, Жуниньо, Михайлович, Бекхэм и я. Месси и Роналду тоже хороши. Сегодня таких нет» | Источник: Sports.Ru

— Согласно моим подсчетам и собранным данным, я забил 70 голов прямыми ударами со штрафных за профессиональную карьеру.

— Это же невероятно…

— У меня это хорошо получалось. Я вдохновлялся Марселиньо Кариокой. Когда я видел, как он исполняет штрафные удары, будучи ребенком, я говорил себе: «Я хочу быть как он, хочу бить по мячу так же».

Я понял, что секрет в том, чтобы много тренироваться, и я так и сделал. Я работал очень усердно и долго, потому что хотел, чтобы, когда говорили о штрафных ударах, люди вспоминали обо мне, и думаю, что я этого добился.

— Кто, по вашему мнению, был лучшим исполнителем штрафных ударов, которого вы видели?

— Для меня, так как он был моим ориентиром, Марселиньо был лучшим. После было много хороших игроков, таких как Жуниньо Пернамбукано, Михайлович, Бекхэм и я сам. Месси и Криштиану тоже хорошо исполняли штрафные удары.

Сегодня нет таких выдающихся исполнителей штрафных ударов, как в прошлые времена, — сказал бывший полузащитник «Ромы», «Бетиса» и сборной Бразилии.