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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-хавбек Бразилии Ассунсао о лучших исполнителях штрафных: «Марселиньо, Жуниньо, Михайлович, Бекхэм и я. Месси и Роналду тоже хороши. Сегодня таких нет»

— Вы были одним из лучших исполнителей штрафных ударов в мире. Вы ведете счет, сколько голов забили со штрафных?

Экс-хавбек Бразилии Ассунсао о лучших исполнителях штрафных: «Марселиньо, Жуниньо, Михайлович, Бекхэм и я. Месси и Роналду тоже хороши. Сегодня таких нет» | Источник: Sports.Ru

— Согласно моим подсчетам и собранным данным, я забил 70 голов прямыми ударами со штрафных за профессиональную карьеру.

— Это же невероятно…

— У меня это хорошо получалось. Я вдохновлялся Марселиньо Кариокой. Когда я видел, как он исполняет штрафные удары, будучи ребенком, я говорил себе: «Я хочу быть как он, хочу бить по мячу так же».

Я понял, что секрет в том, чтобы много тренироваться, и я так и сделал. Я работал очень усердно и долго, потому что хотел, чтобы, когда говорили о штрафных ударах, люди вспоминали обо мне, и думаю, что я этого добился.

— Кто, по вашему мнению, был лучшим исполнителем штрафных ударов, которого вы видели?

— Для меня, так как он был моим ориентиром, Марселиньо был лучшим. После было много хороших игроков, таких как Жуниньо Пернамбукано, Михайлович, Бекхэм и я сам. Месси и Криштиану тоже хорошо исполняли штрафные удары.

Сегодня нет таких выдающихся исполнителей штрафных ударов, как в прошлые времена, — сказал бывший полузащитник «Ромы», «Бетиса» и сборной Бразилии.

Жуниньо — лучший исполнитель штрафных по версии FourFourTwo. Месси — 5-й, Роналду — 19-й.

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