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08:57 (мск), источник: Коммерсантъ

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» оказался сильнее московского ЦСКА в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча в кубанской столице закончилась со счетом 1:0.

Источник: БЕЛТА

Автором забитого стал полузащитник Кевин Ленини, отличившийся на 52-й минуте. При этом «быки» могли дважды повести в счете: уже на 22-й минуте мяч в ворота Игоря Акинфеева забросил Джон Кордоба, однако арбитр отменил гол из-за офсайда со стороны Александра Эктова.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат», ЦСКА днем ранее в Москве сыграет с «Пари НН».

Кроме того, уже 4 августа подопечных Мурада Мусаева ждет выездной матч против воронежского «Факела».

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