«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Автором забитого стал полузащитник Кевин Ленини, отличившийся на 52-й минуте. При этом «быки» могли дважды повести в счете: уже на 22-й минуте мяч в ворота Игоря Акинфеева забросил Джон Кордоба, однако арбитр отменил гол из-за офсайда со стороны Александра Эктова.