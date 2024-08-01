«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Краснодар» оказался сильнее московского ЦСКА в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча в кубанской столице закончилась со счетом 1:0.
Футбольный клуб «Краснодар» оказался сильнее московского ЦСКА в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча в кубанской столице закончилась со счетом 1:0.
Автором забитого стал полузащитник Кевин Ленини, отличившийся на 52-й минуте. При этом «быки» могли дважды повести в счете: уже на 22-й минуте мяч в ворота Игоря Акинфеева забросил Джон Кордоба, однако арбитр отменил гол из-за офсайда со стороны Александра Эктова.
В следующем матче Кубка России «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат», ЦСКА днем ранее в Москве сыграет с «Пари НН».
Кроме того, уже 4 августа подопечных Мурада Мусаева ждет выездной матч против воронежского «Факела».