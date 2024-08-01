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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Тогда я Месси, если они Хави и Иньеста». Хавбек «Химок» Магомедов о сравнении Глушакова и Юсупова с испанцами

Подобное сравнение привел главный тренер подмосковного клуба Франк Артига.

«Тогда я Месси, если они Хави и Иньеста». Хавбек «Химок» Магомедов о сравнении Глушакова и Юсупова с испанцами | Источник: Sports.Ru

— Присутствие таких опытных игроков, как Юсупов и Глушаков, идет на пользу «Химкам»?

— Естественно. Опытные люди в коллективе — это всегда положительный момент. Они очень многое видели в футболе, могут подсказать, поправить где-то. На мой взгляд, это важно.

— Артига сказал, что Глушаков и Юсупов — это как Хави и Иньеста. А вы тогда кто?

— Если они Хави и Иньеста, то я тогда Месси, — сказал смеясь полузащитник «Химок» Бутта Магомедов.

Артига о Глушакове и Юсупове в «Химках»: «Будто тренирую Хави или Иньесту. Это легенды российского футбола».

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