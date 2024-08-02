«Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука». Карпукас о переходе Алексея в «Атланту»
"Я желаю Алексею Миранчуку всего самого наилучшего. Раз он выбрал этот путь, значит, он был лучшим из всех, что он мог выбирать.
"Я желаю Алексею Миранчуку всего самого наилучшего. Раз он выбрал этот путь, значит, он был лучшим из всех, что он мог выбирать.
В Италии в тех минутах, которые он получал, он был очень даже хорош. Он же не просто так ушел. Наверняка есть факторы, которые перевесили. Может быть, в Италии не было каких-то возможностей. Поэтому он выбрал этот путь. Хороший путь.
Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука«, — сказал полузащитник “Локомотива”.