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09:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука». Карпукас о переходе Алексея в «Атланту»

"Я желаю Алексею Миранчуку всего самого наилучшего. Раз он выбрал этот путь, значит, он был лучшим из всех, что он мог выбирать.

«Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука». Карпукас о переходе Алексея в «Атланту» | Источник: Sports.Ru

В Италии в тех минутах, которые он получал, он был очень даже хорош. Он же не просто так ушел. Наверняка есть факторы, которые перевесили. Может быть, в Италии не было каких-то возможностей. Поэтому он выбрал этот путь. Хороший путь.

Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука«, — сказал полузащитник “Локомотива”.

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