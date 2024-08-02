Виктор Фонт: «Барса» могла сохранить Месси. Миллионы потрачены на Левандовского, Феррана, Рафинью. Но Лапорта выбрал Суперлигу и Переса, а не Лео"

"Можно было сохранить Месси. Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде.

Лапорта договорился с Тебасом, чтобы «Барселона» заключила сделку с CVC (инвестиционная компания CVC Capital Partners инвестировала 2,7 миллиарда евро в обмен на 10% от прибыли Ла Лиги по 50-летнему соглашению — Sports). Но Флорентино Перес сказал, что если вы поддерживаете CVC и Тебаса, то вылетаете из Суперлиги.

Либо Флорентино, либо Месси, и Лапорта выбрал Флорентино«, — сказал бывший кандидат в президенты “Барселоны” Виктор Фонт.