Виктор Фонт: «Барса» могла сохранить Месси. Миллионы потрачены на Левандовского, Феррана, Рафинью. Но Лапорта выбрал Суперлигу и Переса, а не Лео"
Аргентинец покинул клуб в 2021 году. Одной из причин стали финансовые проблемы «Барселоны».
Аргентинец покинул клуб в 2021 году. Одной из причин стали финансовые проблемы «Барселоны».
"Можно было сохранить Месси. Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде.
Лапорта договорился с Тебасом, чтобы «Барселона» заключила сделку с CVC (инвестиционная компания CVC Capital Partners инвестировала 2,7 миллиарда евро в обмен на 10% от прибыли Ла Лиги по 50-летнему соглашению — Sports). Но Флорентино Перес сказал, что если вы поддерживаете CVC и Тебаса, то вылетаете из Суперлиги.
Либо Флорентино, либо Месси, и Лапорта выбрал Флорентино«, — сказал бывший кандидат в президенты “Барселоны” Виктор Фонт.
Фонт об увольнении Хави: «Мы хотим, чтобы руководители “Барсы” уважали легенд, а не выгоняли их. Это случилось и с Месси — одна из самых больших ошибок в современной истории клуба».