Жота о Роналду: «Не думаю, что Евро-2024 — его последний турнир за сборную. Он кумир и ориентир, рад был учиться у него»

Жота о Роналду: «Не думаю, что Евро-2024 его последний турнир за сборную. Он вдохновлял меня с ранних лет, рад был делить с ним раздевалку и учиться у него» | Источник: Sports.Ru

"Мне особо нечего сказать об этом. Думаю, мы могли бы дойти до конца, но проиграли в четвертьфинале. Я всегда готов помочь своей стране. Этого не понадобилось, поэтому возникает досадное чувство, что ты мог бы помочь.

Я не уверен, [что Евро-2024 станет последним турниром сборных для Роналду]. Не знаю, что он говорил о своем последнем турнире. Он вдохновлял меня с ранних лет, сколько я себя помню.