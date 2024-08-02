Жота о Роналду: «Не думаю, что Евро-2024 — его последний турнир за сборную. Он кумир и ориентир, рад был учиться у него»
Сборная Португалии вылетела с Евро-2024 на стадии ¼ финала, уступив Франции (0:0, 3:5 по пенальти).
"Мне особо нечего сказать об этом. Думаю, мы могли бы дойти до конца, но проиграли в четвертьфинале. Я всегда готов помочь своей стране. Этого не понадобилось, поэтому возникает досадное чувство, что ты мог бы помочь.
Я не уверен, [что Евро-2024 станет последним турниром сборных для Роналду]. Не знаю, что он говорил о своем последнем турнире. Он вдохновлял меня с ранних лет, сколько я себя помню.
Он кумир, многократный обладатель «Золотого мяча». Он был для меня ориентиром. Я рад был делить с ним раздевалку и научиться всему, что мог от него. Я благодарен ему за это«, — сказал нападающий “Ливерпуля” и сборной Португалии.