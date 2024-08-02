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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Дэнни Миллз: «Беллингема раскрутили как обладателя “Золотого мяча”, хотя Фоден лучше технически. Джуду нужно убедиться, что футбол на первом месте, а реклама и спонсоры — вторичны»

"Думаю, что Джуду Беллингему нужно быть осторожнее.
Дэнни Миллз: «Пресса раскрутила Беллингема как обладателя “Золотого мяча”, хотя Фоден лучше технически. Джуду нужно убедиться, что реклама и спонсоры — вторичны» | Источник: Sports.Ru

По всем признакам он адекватный парень, но пресса раскрутила его как обладателя «Золотого мяча» и великолепного футболиста. Ему еще есть над чем работать.

Так же ли он хорош технически, как Фил Фоден? Не совсем. Фоден в техническом плане лучше его в данный момент.

У Беллингема есть и другие качества — сила, мощь, его желание, способность входить в штрафную и забивать голы.

Он очень молод, ему еще есть куда расти. Просто нужно убедиться, что футбол на первом месте. Вся реклама и все спонсорские сделки — вторичны.

Прежде всего, будь отличным футболистом. Просто сфокусироваться на этом и потом беспокоиться обо всем остальном. Если же нет, ему это припомнят. Роналду сталкивался с этим, иногда это было у Месси.

Ты должен показывать игру, если ты топовый футболист, и обхаживаешь прессу, рекламодателей«, — сказал бывший защитник “Манчестер Сити” Дэнни Миллз.

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