Виктор Фонт: «Месси, Пеп, Хави, Пуйоль не возвращаются в “Барсу”, потому что не созданы подходящие условия. Я сделал бы это»

«Я бы создал условия для того, чтобы такие люди, как Хави, Месси, Карлес Пуйоль, Пеп Гвардиола и Хавьер Асенси (президент по бизнес-операциям “Интер Майами” и бывший главный коммерческий директор “Барсы” — Спортс), могли вернуться и занять должности, которые принесут пользу клубу.
Это наш вызов и наша большая возможность. Все они по-прежнему «кулес» (болельщики «Барсы» — Спортс), все они по-прежнему очень любят этот клуб.
Если их здесь нет, то это потому, что не созданы подходящие условия для их возвращения", — сказал Фонт.
Виктор Фонт: «Через 5 лет могу представить лучшую “Барсу” в истории — с Ямалем вместо Месси. Сосьос вновь смогут гордиться клубом».
Фонт о деле Негрейры: «Никто не может сказать, что “Барсе” помогали судьи. Но кто-то должен объяснить, что это вообще было».