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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Виктор Фонт: «Месси, Пеп, Хави, Пуйоль не возвращаются в “Барсу”, потому что не созданы подходящие условия. Я сделал бы это»

По словам бывшего кандидата в президенты каталонского клуба, если бы его избрали президентом, он бы вернул в команду звезд, покинувших «Барсу» за последнее десятилетие, многие из которых до сих пор работают и добиваются успеха в других клубах и лигах.

Виктор Фонт: «Месси, Пеп, Хави, Пуйоль не возвращаются в “Барсу”, потому что не созданы подходящие условия. Я сделал бы это» | Источник: Sports.Ru

«Я бы создал условия для того, чтобы такие люди, как Хави, Месси, Карлес Пуйоль, Пеп Гвардиола и Хавьер Асенси (президент по бизнес-операциям “Интер Майами” и бывший главный коммерческий директор “Барсы” — Спортс), могли вернуться и занять должности, которые принесут пользу клубу.

Это наш вызов и наша большая возможность. Все они по-прежнему «кулес» (болельщики «Барсы» — Спортс), все они по-прежнему очень любят этот клуб.

Если их здесь нет, то это потому, что не созданы подходящие условия для их возвращения", — сказал Фонт.

Виктор Фонт: «Через 5 лет могу представить лучшую “Барсу” в истории — с Ямалем вместо Месси. Сосьос вновь смогут гордиться клубом».

Фонт о деле Негрейры: «Никто не может сказать, что “Барсе” помогали судьи. Но кто-то должен объяснить, что это вообще было».

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