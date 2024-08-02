Виктор Фонт: «Месси, Пеп, Хави, Пуйоль не возвращаются в “Барсу”, потому что не созданы подходящие условия. Я сделал бы это» | Источник: Sports.Ru

«Я бы создал условия для того, чтобы такие люди, как Хави, Месси, Карлес Пуйоль, Пеп Гвардиола и Хавьер Асенси (президент по бизнес-операциям “Интер Майами” и бывший главный коммерческий директор “Барсы” — Спортс), могли вернуться и занять должности, которые принесут пользу клубу.

Это наш вызов и наша большая возможность. Все они по-прежнему «кулес» (болельщики «Барсы» — Спортс), все они по-прежнему очень любят этот клуб.

Если их здесь нет, то это потому, что не созданы подходящие условия для их возвращения", — сказал Фонт.

Виктор Фонт: «Через 5 лет могу представить лучшую “Барсу” в истории — с Ямалем вместо Месси. Сосьос вновь смогут гордиться клубом».