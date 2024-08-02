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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Максим Глушенков: «Ориентир один — Месси. Это мой любимый игрок с детства»

— Сейчас вы на пике карьеры или видите еще не раскрытый потенциал? В чем можете прибавить?

Максим Глушенков: «Ориентир один — Месси. Это мой любимый игрок с детства» | Источник: Sports.Ru

— Прибавить можно во всем. Мне кажется, в футболе нет никаких ограничений. А если не прогрессировать, зачем тогда играть?

— Есть ли у вас ориентиры среди мировых футбольных звезд?

— Ориентир один — ​Месси. Это мой любимый игрок с детства.

— Пытались ему подражать?

— Нет, просто нравилась его игра. К тому же он тоже левша.

— Задача «Зенита» в юбилейный сезон — ​защитить все прошлогодние титулы. Личная цель у вас есть?

— Личная статистика для меня не важна. Главная цель — ​помочь команде защитить все три титула. Как это будет, без разницы, — сказал полузащитник «Зенита».

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