Максим Глушенков: «Ориентир один — Месси. Это мой любимый игрок с детства»
— Сейчас вы на пике карьеры или видите еще не раскрытый потенциал? В чем можете прибавить?
— Сейчас вы на пике карьеры или видите еще не раскрытый потенциал? В чем можете прибавить?
— Прибавить можно во всем. Мне кажется, в футболе нет никаких ограничений. А если не прогрессировать, зачем тогда играть?
— Есть ли у вас ориентиры среди мировых футбольных звезд?
— Ориентир один — Месси. Это мой любимый игрок с детства.
— Пытались ему подражать?
— Нет, просто нравилась его игра. К тому же он тоже левша.
— Задача «Зенита» в юбилейный сезон — защитить все прошлогодние титулы. Личная цель у вас есть?
— Личная статистика для меня не важна. Главная цель — помочь команде защитить все три титула. Как это будет, без разницы, — сказал полузащитник «Зенита».