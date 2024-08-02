Максим Глушенков: «Ориентир один — Месси. Это мой любимый игрок с детства» | Источник: Sports.Ru

— Прибавить можно во всем. Мне кажется, в футболе нет никаких ограничений. А если не прогрессировать, зачем тогда играть?

— Есть ли у вас ориентиры среди мировых футбольных звезд?

— Ориентир один — ​Месси. Это мой любимый игрок с детства.

— Пытались ему подражать?

— Нет, просто нравилась его игра. К тому же он тоже левша.

— Задача «Зенита» в юбилейный сезон — ​защитить все прошлогодние титулы. Личная цель у вас есть?