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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Артем Дзюба: «Толстой — красавец, но “Войну и мир” невозможно было читать. Много школьной литературы рассчитано совсем не на детей»

— Какая книга запомнилась тебе самой «душной» в школе?
Артем Дзюба: «Толстой красавец, но “Войну и мир” невозможно было читать. Много школьной литературы рассчитано совсем не на детей» | Источник: Sports.Ru

— «Война и мир». Мне кажется, она вообще не для школьной программы — это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте. Да и сейчас я тоже пытался «Войну и мир» перечитывать — и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно.

И, мне кажется, вообще много школьной литературы рассчитано совсем не на детей, — сказал бывший нападающий сборной России.

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