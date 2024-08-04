Артем Дзюба: «Толстой — красавец, но “Войну и мир” невозможно было читать. Много школьной литературы рассчитано совсем не на детей»

— «Война и мир». Мне кажется, она вообще не для школьной программы — это невозможно было читать. Многие вещи из книги было трудно осознавать в том возрасте. Да и сейчас я тоже пытался «Войну и мир» перечитывать — и Лев Толстой, конечно, красавец, но это читать невозможно в детстве так точно.