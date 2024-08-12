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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — Роберто, покинувшему «Барсу»: «Удачи на новом этапе! Желаю тебе всего наилучшего»

Накануне 32-летний игрок покинул каталонский клуб по истечении срока контракта. Защитник, прошедший через «Ла Масию», провел в клубе 18 лет.

Месси — Роберто, покинувшему «Барсу»: «Удачи на новом этапе! Желаю тебе всего наилучшего» | Источник: Sports.Ru

«Удачи тебе на новом этапе! Желаю тебе всего наилучшего», — написал Месси бывшему партнеру по команде.

Фото: instagram.com/leomessi.

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