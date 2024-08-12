Месси — Роберто, покинувшему «Барсу»: «Удачи на новом этапе! Желаю тебе всего наилучшего»
Накануне 32-летний игрок покинул каталонский клуб по истечении срока контракта. Защитник, прошедший через «Ла Масию», провел в клубе 18 лет.
Накануне 32-летний игрок покинул каталонский клуб по истечении срока контракта. Защитник, прошедший через «Ла Масию», провел в клубе 18 лет.
«Удачи тебе на новом этапе! Желаю тебе всего наилучшего», — написал Месси бывшему партнеру по команде.
Фото: instagram.com/leomessi.