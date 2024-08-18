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Артета о голе и ассисте у Сака с «Вулвс»: «С хорошими игроками все так и происходит. Как с Месси — я знаю, что он выйдет и забьет»

В матче 1-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. 22-летний хавбек забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: Sports.Ru

"С хорошими игроками все так и происходит. Как и в случае с Месси, я знаю, что он выйдет и забьет.

Он делает это постоянно, и вы не можете остановить его. Это говорит о классе игрока«, — сказал главный тренер “Арсенала” Микель Артета.