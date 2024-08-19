Луи Саа: «Роналду может вернуться в “МЮ” как тренер. Он разберется, как преуспеть»

Его второй отрезок в клубе закончился не так, как все надеялись, и понятно, почему это его расстроило: он не увидел прежней модели и не увидел той страсти в молодых игроках, которую он привык видеть.
Теперь же ему будет понятно, что, став тренером, он должен будет найти другой способ общения — возможно, не такой жесткий и прямолинейный, как прежде. Он разберется, как преуспеть, и использует для этого все свои знания. Мы видели, как Рой Кин стал тренером и добился успеха.
Криштиану поймет, что нужно делать в качестве главного тренера, и я не вижу причин, по которым он мог бы не добиться успеха«, — сказал бывший форвард “МЮ” в интервью TVSporten.