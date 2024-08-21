Месси вскоре приступит к тренировкам в общей группе. «Интер Майами» ожидает, что он вернется к играм в середине сентября (Эрнан Клаус)

Как сообщает журналист Эрнан Клаус, есть шанс, что аргентинец может вернуться на поле уже в конце августа — на несколько минут в игре против «Чикаго Файр».
При этом полноценное возвращение на данный момент планируется на 14 сентября, когда состоится матч против «Филадельфии Юнион».
Подчеркивается, что клуб не форсирует восстановление игрока и рассчитывает, что он будет полностью готов к старту плей-офф в конце октября.
В текущем чемпионате МЛС нападающий забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 12 матчах.