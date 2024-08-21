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Месси вскоре приступит к тренировкам в общей группе. «Интер Майами» ожидает, что он вернется к играм в середине сентября (Эрнан Клаус)

37-летний форвард пропускает матчи из-за травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.

Источник: Sports.Ru

Как сообщает журналист Эрнан Клаус, есть шанс, что аргентинец может вернуться на поле уже в конце августа — на несколько минут в игре против «Чикаго Файр».

При этом полноценное возвращение на данный момент планируется на 14 сентября, когда состоится матч против «Филадельфии Юнион».

Подчеркивается, что клуб не форсирует восстановление игрока и рассчитывает, что он будет полностью готов к старту плей-офф в конце октября.

В текущем чемпионате МЛС нападающий забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 12 матчах.