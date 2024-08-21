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Джорджина — Роналду о запуске ютуб-канала: «Это многообещающий проект, которому гарантирован успех, как и всему, что ты делаешь, с твоим магнетизмом, который привлекает людей»

Недавно запущенный канал форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии установил рекорд платформы, набрав 1 млн подписчиков всего за 90 минут.

Источник: Sports.Ru

«Я думаю, это многообещающий проект, которому гарантирован успех, как и всему, что ты делаешь, с самоотдачей и магнетизмом, который привлекает людей, тем любопытством, которое ты вызываешь у своих фанатов и у всего мира», — сказала Джорджина, обращаясь к Криштиану в одном из видео.