«Я думаю, это многообещающий проект, которому гарантирован успех, как и всему, что ты делаешь, с самоотдачей и магнетизмом, который привлекает людей, тем любопытством, которое ты вызываешь у своих фанатов и у всего мира», — сказала Джорджина, обращаясь к Криштиану в одном из видео.
Джорджина — Роналду о запуске ютуб-канала: «Это многообещающий проект, которому гарантирован успех, как и всему, что ты делаешь, с твоим магнетизмом, который привлекает людей»
Недавно запущенный канал форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии установил рекорд платформы, набрав 1 млн подписчиков всего за 90 минут.