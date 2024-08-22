«Крылья» выпустили ролик к матчу с «Пари НН»: «Мы клуб с историей! Чтобы нас заметили, нам не нужно собирать 63 тысячи комментариев и переставлять кресла»

«Футбол не такой уж солнечный и приветливый. Он очень опасный и жестокий. Стоило только проиграть “Зениту”, “Динамо” и “Спартаку”, и все, СМИ уже назначают Юрана, забыв про все, чего мы добились, играя с Виталичем.