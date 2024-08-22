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«Крылья» выпустили ролик к матчу с «Пари НН»: «Мы клуб с историей! Чтобы нас заметили, нам не нужно собирать 63 тысячи комментариев и переставлять кресла»

В нем клуб поддержал главного тренера команды Игоря Осинькина и пошутил над «Акроном», убравшим логотип «Крыльев» с кресел на «Самара-Арене». В видео сын не хочет идти на матч «Крыльев», а отец объясняет ему, почему болеет за команду.

Сын: «Ты уверен, что мы должны поддерживать именно эту команду? Мы можем болеть за любую другую».

Отец: «Не можем».

Сын: «Почему? Потому что мы из Самары? Да вокруг полно других команд, которые чаще побеждает. Мы даже в Кубке Волги не участвуем!».

Отец: «Даже не участвуя в кубке Волги, мы в нем выше “Акрона” и “Нижнего”.

Затем отец отмечает, что поражения сразу приводят к слухам о смене тренера.

«Футбол не такой уж солнечный и приветливый. Он очень опасный и жестокий. Стоило только проиграть “Зениту”, “Динамо” и “Спартаку”, и все, СМИ уже назначают Юрана, забыв про все, чего мы добились, играя с Виталичем.

Мы клуб с историей! Нам, для того чтобы нас заметили, не нужно собирать 63 тысячи комментариев и переставлять кресла", — говорит отец.

Также в конце ролика клуб опровергает информацию о трансфере Артема Дзюбы.

Сын: «Слушай, пап, а правда то, что Дзюба…».

Отец: «Да не!».

Игра шестого тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» состоится 25 августа.