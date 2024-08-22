«Крылья» выпустили ролик к матчу с «Пари НН»: «Мы клуб с историей! Чтобы нас заметили, нам не нужно собирать 63 тысячи комментариев и переставлять кресла»

Сын: «Ты уверен, что мы должны поддерживать именно эту команду? Мы можем болеть за любую другую».
Отец: «Не можем».
Сын: «Почему? Потому что мы из Самары? Да вокруг полно других команд, которые чаще побеждает. Мы даже в Кубке Волги не участвуем!».
Отец: «Даже не участвуя в кубке Волги, мы в нем выше “Акрона” и “Нижнего”.
Затем отец отмечает, что поражения сразу приводят к слухам о смене тренера.
«Футбол не такой уж солнечный и приветливый. Он очень опасный и жестокий. Стоило только проиграть “Зениту”, “Динамо” и “Спартаку”, и все, СМИ уже назначают Юрана, забыв про все, чего мы добились, играя с Виталичем.
Мы клуб с историей! Нам, для того чтобы нас заметили, не нужно собирать 63 тысячи комментариев и переставлять кресла", — говорит отец.
Также в конце ролика клуб опровергает информацию о трансфере Артема Дзюбы.
Сын: «Слушай, пап, а правда то, что Дзюба…».
Отец: «Да не!».
Игра шестого тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» состоится 25 августа.