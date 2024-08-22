Кокорин о Дзюбе: «36 лет — не приговор для футболиста. Он отказался приезжать на Кипр — у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем»

"С Артемом у меня было много хороших историй, все связано с позитивом. Сейчас редко удается общаться, но с праздниками друг друга поздравляем. Пожелал бы Артему крепкого здоровья и карьерного процветания, если он собирается еще продолжать в дальнейшем. Тем более, если здоровье позволяет, то 36 лет — не приговор для футболиста.