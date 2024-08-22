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Кокорин о Дзюбе: «36 лет — не приговор для футболиста. Он отказался приезжать на Кипр — у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем»

Дзюба, которому сегодня исполнилось 36 лет, является свободным агентом после ухода из «Локомотива» в конце мая.

Источник: Sports.Ru

"С Артемом у меня было много хороших историй, все связано с позитивом. Сейчас редко удается общаться, но с праздниками друг друга поздравляем. Пожелал бы Артему крепкого здоровья и карьерного процветания, если он собирается еще продолжать в дальнейшем. Тем более, если здоровье позволяет, то 36 лет — не приговор для футболиста.

Главное, чтобы он играл там, где ему хочется — это уже не мое желание. Где Дзюба хочет, пусть там и продолжает. Думаю, Артем еще способен поиграть на высоком уровне.

Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать — у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем«, — сказал нападающий кипрского “Ариса”.