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Роберто Мартинес о Роналду: «Уже не тот игрок, что 10 лет назад, но теперь у него еще больше опыта. Он лучший форвард в португальском футболе по многим показателям»

Роналду выступает за основную сборную Португалии с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.
Источник: Sports.Ru

Вчера 39-летний игрок забил за «Аль-Наср» в матче первого тура лиги Саудовской Аравии против «Аль-Раэда» (1:1).

"Двери в сборную для него всегда открыты. Для нас важно, что Криштиану играет за свой клуб, что он активен. Мы следим за ним, как и за остальными игроками. Он наш капитан. Его физические данные очень хорошие, а настрой важен для команды.

Да, он уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. Нет смысла говорить о возрасте, потому что есть пример Пепе, безупречно сыгравшего на Евро. Опыт на уровне сборной очень важен с точки зрения помощи молодым игрокам.

Мы оцениваем Криштиану так же, как других игроков. По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе", — сказал главный тренер сборной Португалии.