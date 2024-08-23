Роберто Мартинес о Роналду: «Уже не тот игрок, что 10 лет назад, но теперь у него еще больше опыта. Он лучший форвард в португальском футболе по многим показателям»

Да, он уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. Нет смысла говорить о возрасте, потому что есть пример Пепе, безупречно сыгравшего на Евро. Опыт на уровне сборной очень важен с точки зрения помощи молодым игрокам.