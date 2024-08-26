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Галактионов о первом месте «Локо»: Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперед

Михаил Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в таблице РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Железнодорожники возглавили турнирную таблицу чемпионата России после победы над «Ростовом» в 6-м туре со счетом 3:2. В активе москвичей 15 очков.

— «Локомотив» на первом месте. Вы боретесь за чемпионство?

— Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед. Шесть туров — промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда — похвалить, — сказал главный тренер «Локомотива».

В следующем туре железнодорожники примут «Краснодар» 1 сентября.