Галактионов о первом месте «Локо»: Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперед

— Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед. Шесть туров — промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда — похвалить, — сказал главный тренер «Локомотива».