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Неймар предлагал себя «Барселоне» этим летом. Флик отказался от бразильца (Жерар Ромеро)

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в августе Неймар предложил свои услуги «Барселоне». Однако главный тренер каталонев Ханс-Дитер Флик отказался от бразильца, несмотря на необходимость усилить левый фланг атаки.

Источник: Sports.Ru

Отмечается, что после неудавшейся сделки по Нико Уильямсу основным выбором «Барселоны» на эту позицию является Федерико Кьеза, однако клуб также рассматривает и другие варианты, в частности, Рафаэла Леау.