Отмечается, что после неудавшейся сделки по Нико Уильямсу основным выбором «Барселоны» на эту позицию является Федерико Кьеза, однако клуб также рассматривает и другие варианты, в частности, Рафаэла Леау.
Неймар предлагал себя «Барселоне» этим летом. Флик отказался от бразильца (Жерар Ромеро)
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро, в августе Неймар предложил свои услуги «Барселоне». Однако главный тренер каталонев Ханс-Дитер Флик отказался от бразильца, несмотря на необходимость усилить левый фланг атаки.