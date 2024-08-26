Слуцкий о критике: «Не понимаю, как два месяца в “Рубине” могут перечеркнуть 20 лет успешной работы. Боуэн, Эдегор, Хвича, Головин говорили о вкладе в их карьеру — мне важна их оценка, а

Не понимаю, как 20 лет успешной работы на всех уровнях могут быть перечеркнуты двумя месяцами с марта по май, когда из «Рубина» уехали легионеры, и мы вылетели. Это был сверх-форс-мажор, которого никогда не было и, надеюсь, больше ни у кого не будет. В моей голове это не перечеркивает все предыдущие результаты. Если в чьей-то голове так — ради бога. Мне абсолютно все равно на мнение этих людей.