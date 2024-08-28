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На ютуб-канал Роналду подписались 19 729 827 человек за 24 часа — это рекорд Гиннесса

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, набравший наибольшее количество подписчиков на YouTube за 24 часа, — 19 729 827.

Спустя шесть после открытия канала Роналду на него подписались более 48 миллионов человек.

Роналду объявил о запуске канала на ютубе. Более 600 тысяч человек подписались в первый час.