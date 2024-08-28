Александр Мостовой: «Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны — бред какой-то, игроки уровня сборной России. Зато берут легионеров сомнительного уровня»

"Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны — это бред какой-то. Все они — игроки уровня сборной России. Может, только Дзюба уже не совсем вписывается в статус игрока национальной команды, но уровень его мастерства всем известен.
Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня", — сказал бывший полузащитник сборной России.
Александр Мостовой: «Впервые после поражения “Спартака” мне никто не позвонил — я был в шоке! Это говорит о формате Кубка — проиграли “Махачкале”, но в плей-офф выйдут в любом случае».