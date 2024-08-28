Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Мостовой: «Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны — бред какой-то, игроки уровня сборной России. Зато берут легионеров сомнительного уровня»

Футболисты находятся в статусе свободных агентов после ухода из своих клубов в конце прошлого сезона. У Джикии истек контракт со «Спартаком», у Дзюбы и Миранчука — с «Локомотивом».

Источник: Sports.Ru

"Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны — это бред какой-то. Все они — игроки уровня сборной России. Может, только Дзюба уже не совсем вписывается в статус игрока национальной команды, но уровень его мастерства всем известен.

Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня", — сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «Впервые после поражения “Спартака” мне никто не позвонил — я был в шоке! Это говорит о формате Кубка — проиграли “Махачкале”, но в плей-офф выйдут в любом случае».