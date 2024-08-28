Роналду о Саудовской Аравии: «Можно говорить о религии, погоде, но идеальных стран нет. Там есть прекрасные вещи: Красное море, Аль-Ула, даже снег. Я счастлив»

— Рио, ты знаешь, что вся моя жизнь построена вокруг вызовов. Я покинул свой дом в 11 лет и переехал в большой город. Для меня это просто. Я переехал с Мадейры в Лиссабон, из Лиссабона — в Англию, из Англии — в Италию, из Италии — в Испанию. Для меня это не проблема. Это часть моей жизни, я к этому привык.
Если честно, у меня не возникло сложностей. Можно говорить о религии, о погоде, но идеальных стран нет. Поэтому адаптация прошла легко, и мне очень нравится там, по правде говоря.
В каждой стране есть свои нюансы. Это естественно. В Саудовской Аравии есть прекрасные вещи, я счастлив, что нахожусь там вместе с семьей. Красное море — мой второй дом, если не первый, это потрясающе, настоящий алмаз, одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал.
Но не только это место. Есть, например, Аль-Ула — духовное место, где ты ощущаешь энергетику, и я все это прочувствовал.
В горах у них есть даже снег. Люди удивляются: «Снег в Саудовской Аравии?» Да, у них есть снег. У них есть все. Это прекрасная страна, мне там нравится, как и моей семье.
Адаптация прошла без особых сложностей. Я там счастлив, — сказал форвард «Аль-Насра» в интервью Рио Фердинанду.