Роналду о Саудовской Аравии: «Можно говорить о религии, погоде, но идеальных стран нет. Там есть прекрасные вещи: Красное море, Аль-Ула, даже снег. Я счастлив»

— Рио, ты знаешь, что вся моя жизнь построена вокруг вызовов. Я покинул свой дом в 11 лет и переехал в большой город. Для меня это просто. Я переехал с Мадейры в Лиссабон, из Лиссабона — в Англию, из Англии — в Италию, из Италии — в Испанию. Для меня это не проблема. Это часть моей жизни, я к этому привык.