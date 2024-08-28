Роналду о слезах на Евро из-за незабитого пенальти: «Клянусь, не думал о том, что меня будут ругать за вылет Португалии. Мне было жаль фанатов, семью. Я с 11 лет давлю сам на себя: “Ты лучший в

Я сам на себя оказываю давление. Я с 11 лет это делаю. Я думаю про себя: «Криштиану — ты лучший футболист мира». Я всегда думаю в этом направлении, я оказываю на себя огромное давление. Когда что-то идет не так, я это хорошо чувствую. Но мне это нравится, я знаю, как с этим справляться.