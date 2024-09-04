Романцев о Соболеве: «Флаг ему в руки. Не очень верю, что он рвался в “Зенит”, причины могут быть разными. Спартаковские корни не помешали Дзюбе отправиться в Питер»

Что касается спартаковских корней, то и они не все решают. Не помешали же в свое время отправиться в Питер выросшему в «Спартаке» Артему Дзюбе. И причины там были известны — разногласия с тренером. Такое бывает. А здесь команду возглавил новый человек. И если бы уход Соболева прокомментировал Станкович, то я бы тренеру поверил. Потому не вижу повода для обсуждения этой рядовой темы. Тем более что с подписанием Соболевым контракта с «Зенитом» она сама собой умерла.