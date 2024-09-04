Лепехин о Соболеве в «Зените»: «Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Ассистенты там сильнее, чем в “Спартаке”

"Сложно сказать, сколько голов забьет Соболев в этом сезоне, но, думаю, если он будет играть в составе, то будет забивать. Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Может, в каком-то матче не забьет, а в другом забьет два. Если сыграет 15 матчей, то 15 голов и будет. Хотя в стартовый состав попасть будет непросто.