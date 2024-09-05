Болельщики «Зенита» точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения от них, что это еще больший зашквар, чем переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит», — сказал бывший волейболист сборной России и болельщик «Спартака».
«Болельщики “Зенита” точно не рады переходу Соболева. Слышал мнения, что это еще больший зашквар, чем трансфер Дзюбы». Спиридонов об Александре
«Соболев уже вовсю благодарит руководство “Зенита”, спонсора клуба. Какое же это лизоблюдство! Но попадет ли Соболев в состав? Там же полно игроков атаки, только что взяли аргентинца Лусиано, есть Глушенков и так далее.