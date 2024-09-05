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39-летний Роналду забил в 5-м матче подряд

Форвард сборной Португалии воспользовался навесом защитника Нуну Мендеша в игре с Хорватией в Лиге наций.

Источник: Sports.Ru

Ранее 39-летний футболист отличился в четырех играх за «Аль-Наср»: против «Аль-Фейхи» и «Аль-Раэда» в лиге Саудовской Аравии и против «Аль-Таавуна» и «Аль-Хилаля» в Суперкубке страны.

Роналду забил 900-й гол в карьере.