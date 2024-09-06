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Медведев о Сергееве: «В “Зените” скорострельно опроверг мнение Дзюбы про то, сколько голов сможет забить. Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности»

В 2021 году Артем Дзюба поспорил с Константином Геничем, сможет ли Иван Сергеев забить больше 7 голов за сезон в РПЛ.
Источник: Sports.Ru

«Иван Сергеев на основе полноценного трансфера перешел в “Крылья Советов”. Иван провел в “Зените” два с половиной года и внес серьезный вклад в победы и титулы клуба.

Скорострельно опроверг мнение Артема Дзюбы про то, сколько он голов сможет забить за «Зенит». Когда было надо, выходил и забивал, в том числе гол, принесший «Зениту» вторую звезду.

Образец трудолюбия, самоотдачи и скромности. Желаю Ивану перезагрузить футбольную карьеру, а двери «Зенита» для него всегда будут открыты! «- сказал председатель правления “Зенита”.