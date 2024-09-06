Агбонлахор о Роналду в сборной: «На Евро он ничего не показал. У Криштиану было его время. Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии»

Я знаю, что люди скажут, что это жестко и это не его вина, но, знаете, у тебя было свое время. Ты все еще можешь многое, но способен ли ты играть на самом высоком уровне? Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии, есть причина, почему его отпустили из «Манчестер Юнайтед», есть причина, почему он не играет в Европе.