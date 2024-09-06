ФИФА заморозила выплату РФС в размере 2,5 млрд рублей

Хочу отметить, что мы успешно прошли аудит со стороны ФИФА. Они подтвердили, что все средства от FIFA Legacy использованы правильно, программа достигла промежуточных целей. Есть некая дорожная карта, которая, к сожалению, часто сдвигается, но в целом исполняется со стороны ФИФА с точки зрения выделения последующих траншей на реализацию данного проекта.