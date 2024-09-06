Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА заморозила выплату РФС в размере 2,5 млрд рублей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА заморозила выплаты по проекту наследия FIFA Legacy.

Источник: РИА "Новости"

За счет программы FIFA Legacy реализуется проект «Футбол в школе».

"Сейчас у нас заморожена часть финансирования FIFA Legacy. Но она заморожена не по причине геополитических решений, это больше технический момент. Существует определенная структура управления контрактом. С другой стороны, физически заканчиваются те деньги, которые они перевели в РФС первично.

Хочу отметить, что мы успешно прошли аудит со стороны ФИФА. Они подтвердили, что все средства от FIFA Legacy использованы правильно, программа достигла промежуточных целей. Есть некая дорожная карта, которая, к сожалению, часто сдвигается, но в целом исполняется со стороны ФИФА с точки зрения выделения последующих траншей на реализацию данного проекта.

Какую сумму ФИФА заморозила? Примерно 2,5 миллиарда рублей", — приводит слова Митрофанова Metaratings.