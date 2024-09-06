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Майкл Оуэн: «Роналду может возглавить сборную Португалии. Если справится — его кандидатуру будут изучать “МЮ” и “Реал”. Кажется, Криштиану хочет быть тренером»

"Судя по тому, что я вижу со стороны, кажется, что ему может захотеться работать у кромки поля, руководить сборной Португалии, как это было на Евро-2016. Он похож на тренера, он выглядит так, словно хочет тренировать, так что он может захотеть пойти по этому пути.

Источник: Sports.Ru

Возможно, в будущем его ждет работа в сборной Португалии, кто знает. И, конечно, если он справится, тогда его кандидатуру будут изучать такие великие команды, как «Манчестер Юнайтед» и «Реал», — отметил экс-форвард манкунианцев в интервью TVSporten.