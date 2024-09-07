Калининградская «Балтика» назвала имя нового главного тренера

«В качестве главного тренера “Химок” в прошлом сезоне Андрей Викторович стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-лигу. Отметим, что у Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола», — говорится в сообщении ФК.