Калининградская «Балтика» назвала имя нового главного тренера

Новым главным тренером футбольного клуба «Балтика» стал Андрей Талалаев. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.
«В качестве главного тренера “Химок” в прошлом сезоне Андрей Викторович стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-лигу. Отметим, что у Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола», — говорится в сообщении ФК.
Тренерская карьера Андрея Талалаева началась в «Торпедо». Работал с ФК «Ростов». В качестве главного тренера в Премьер-лиге работал с «Волгой», «Крыльями Советов», «Ахматом» и «Торпедо». Также — в «Тамбове» и армянском «Пюнике».