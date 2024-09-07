Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Месси отказался переходить в “Химки”. Сказал, что в России очень холодно. Если бы погода была как в Майами, 100% перешел бы». Артига о Лео

Ранее испанский специалист, работавший в академии «Барселоны», говорил, что позовет нападающего «Интер Майами» к себе в команду.
Источник: Sports.Ru

— Вы звали Месси в «Химки»?

— Он отказался переходить. Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него.

Месси 100 процентов перешел бы в «Химки», если бы погода в России была как в Майами, — заявил тренер подмосковного клуба.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав шесть очков. Следующий матч команда проведет против «Акрона» на выезде 15 сентября.

Артига о борьбе с «Зенитом»: «Позвоню Месси и приглашу его в “Химки”, чтобы помог нам».