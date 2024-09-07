«Месси отказался переходить в “Химки”. Сказал, что в России очень холодно. Если бы погода была как в Майами, 100% перешел бы». Артига о Лео

— Вы звали Месси в «Химки»?
— Он отказался переходить. Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него.
Месси 100 процентов перешел бы в «Химки», если бы погода в России была как в Майами, — заявил тренер подмосковного клуба.
На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав шесть очков. Следующий матч команда проведет против «Акрона» на выезде 15 сентября.
Артига о борьбе с «Зенитом»: «Позвоню Месси и приглашу его в “Химки”, чтобы помог нам».