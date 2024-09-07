Джанашия о Дзюбе: «Найдет команду. Он здоровый, мощный, с головой тоже все в порядке. Так что год‑два еще поиграет»

— Дзюба завершит карьеру?
— Найдет команду. Он здоровый, мощный, у него много сил. С головой тоже все в порядке — забивает голы. Так что год‑два он еще поиграет.
— Есть мнение, что «маленькие» клубы пугают финансовые запросы футболиста.
— Мне кажется, дело не в деньгах, а в возрасте. Ему кто‑то что‑то предлагал? Вот в чем вопрос. Надо спросить у Артема.
— Вы были футболистом с непростым характером.
— Да. В футбол играют личности, у тебя должна быть какая‑то изюминка.
— Должен ли футболист подстраиваться под тренера или наоборот?
— Футболист должен. У тренера свой взгляд, он отвечает за всю команду. Но когда ты самый лучший из 11, то другой вопрос, — сказал бывший нападающий «Локомотива».