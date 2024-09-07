Дзюба пнул игрока «Амкала». Команда бойкотировала финал Т-Лиги, потому что судья не удалил нападающего. Артем сказал: «Девочки, можете идти, спасибо большое»

В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.
«Амкал» отказался продолжать матч, если судья не удалит Дзюбу. Судья не показал карточку бывшему футболисту «Спартака», «Зенита» и «Локомотива».
Тогда «Амкал» выпустил на поле оператора, четвертого вратаря и двух игроков, выбранных на драфте болельщиков, чтобы соблюсти формальность. Вратарь специально забил в свои ворота. При счете 0:7 организаторы попросили «Амкал» «прекратить этот цирк» и уйти с коробки.
После этого Дзюба взял микрофон, пригласил сыграть «Чертаново Медиа» и обратился к «Амкалу»: «Девочки, можете идти, спасибо большое».