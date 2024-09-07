Дзюба об оскорблении в адрес «Амкала»: «При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво»

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».
— Почему вы назвали «Амкал» девочками?
— Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво.
— Довольны ли вы этой победой?
— Ты счет на табло видел (инцидент произошел при счете 3:0 в пользу команды Дзюбы — Спортс«“)? Сам как считаешь? — заявил бывший форвард “Зенита” и сборной России.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.