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Дзюба об оскорблении в адрес «Амкала»: «При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво»

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Источник: Sports.Ru

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

— Почему вы назвали «Амкал» девочками?

— Потому что они ведут себя так. При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво.

— Довольны ли вы этой победой?

— Ты счет на табло видел (инцидент произошел при счете 3:0 в пользу команды Дзюбы — Спортс«“)? Сам как считаешь? — заявил бывший форвард “Зенита” и сборной России.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.